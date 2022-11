Investito da un camion in rotatoria, muore Davide Rebellin

Tragedia nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 30 novembre, lungo la regionale 11 a Montebello Vicentino. Intorno alle 11:55, nella rotatoria del ristorante La Padana, un ciclista è stato investito da un camion che, secondo le prime ricostruzioni, stava uscendo dallo svincolo e avrebbe proseguito poi il suo cammino.

Nonostante il tempestivo intervento del Suem, non si è potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo, del quale al momento non sono note le generalità. I carabinieri sono al lavoro per tentare di ricostruire le dinamiche dell’incidente e individuare il camionista, che potrebbe non essersi accorto di nulla.

AGGIORNAMENTO ORE 15:30

È Davide Rebellin, 51enne campione di ciclismo, l’uomo investito lungo la regionale 11. Aveva chiuso un mese e mezzo la carriera da professionista, dopo l'ultimo Giro del Veneto. Nel suo palmares poteva vantare un'edizione dell'Amstel Gold Race, nel 2004, tre della Freccia Vallone, 2004, 2007 e 2009, e una della Liegi-Bastogne-Liegi, nel 2004, oltre a una tappa al Giro d'Italia.