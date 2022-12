Esce di strada, danneggia il guardrail e fugge: rintracciata la conducente

Nella mattinata di domenica 18 dicembre, una pattuglia del Comando di Polizia Locale di Arzignano è intervenuta presso la nuova rotatoria di San Bortolo, Via del Commercio-Via Valle-Via Montorso, in quanto nottetempo ignoti avevano danneggiato pesantemente il guard rail posto a delimitazione. La pattuglia operante ha accertato il grave danneggiamento di circa 8 metri di guard rail nonchè la perdita di liquidi motore sulla sede stradale, ipotizzando fin da subito un sinistro stradale per il quale non era stata allertata alcuna forza di polizia.

A causa dell’invasione del marciapiede da parte del guard rail divelto, il Comune ha reso necessaria la chiusura del marciapiede predetto. Gli operatori, nella mattinata, attraverso il sistema targa system posto nelle vicinanze, hanno individuato il veicolo, di proprietà di una donna 40enne residente in vallata che, alle 4 circa di quella notte aveva impattato contro il guard rail danneggiandolo gravemente. L’autore del sinistro dovrà rispondere di numerose violazioni al codice della strada quali omesso controllo del veicolo, mancato ripristino della sede stradale a seguito di sinistro, mancata comunicazione all’ente proprietario dei dati assicurativi ai fini risarcitori.

Per la 40enne sono previste sanzioni per più di 200 euro con decurtazione di punti. La conducente dovrà inoltre risarcire i costi delle opere danneggiate.