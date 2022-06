Schianto tra auto all'incrocio: due feriti

Lunedì, intorno alle 12.30 circa, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Alcide De Gasperi incrocio con via Ferrarin a Creazzo per un incidente tra due auto: due feriti.

I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i due feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem 118. La Polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.