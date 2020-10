Schianto tra veicoli: un'auto finisce nel fosso, ferita la conducente

Sabato mattina, poco dopo le 11:30, i Vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 246 in via Verlaldo a Cornedo Vicentino per un incidente stradale tra tre auto: una donna ferita.

I pompieri arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Volkswagen Polo, finita nel fossato a bordo strada, la conducente che è stata presa in cura dai sanitari del Suem 118 per poi essere trasferita in ospedale. Illesi gli occupanti delle altre due auto.

La polizia locale del consorzio Valle Agno ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.