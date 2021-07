Schianto tra mezzi: sei feriti

Via Monte Ortigara

Sabato, poco prima delle 20, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Monte Ortigara a Cornedo Vicentino per lo scontro tra un furgone finito fuoristrada e un Suv, coinvolta anche una terza autovettura.

Il bilancio è di 6 feriti, di cui 2 con un codice di media gravità. I pompieri arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato ai soccorsi dei feriti, che sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem 118 accorsi con tre ambulanze.

La Polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.