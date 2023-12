Schianto tra auto, una si rovescia: ferito il conducente

Venerdì, poco prima delle 20, i Vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Sp 246 a Cornedo poco prima del sottopasso verso Valdagno per un’auto finita rovesciata, dopo essere entrata in collisione con altre due vetture: ferito il conducente.

I pompieri arrivati da Schio, hanno messo in sicurezza l’auto mentre il giovane all’interno è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale ad Arzignano. Illesi gli altri due conducenti. La Polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.