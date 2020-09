Fuga dopo la rapina, l'auto si schianta: muore una donna

Drammatico incidente stradale alle 12:15 in via Monte Asolon a Bassano del Grappa. Un uomo e la sua compagna, dopo aver rapinato un uomo del proprio Rolex (dal valore circa 23mila euro), si sono messi al volante della propria vettura fuggendo a tutta velocità e sono rimasti coivolti in un terribile schianto che ha provocato la morte della donna.

La Ford Fiesta condotta dal rapinatore si è schiantata contro una Renault Clio. La passeggera, 29 anni, è stata sbalzata fuori dalla vettura ed è finita sotto la stessa, rovesciata su un fianco. Il medico del Suem nonostante i soccorsi ha dovuto constatare la morte della donna.

Ferita l’autista della Renault Clio, che è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferita in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco dopo le 13:30.

Il complice della donna, alla guida, è rimasto illeso. L’uomo è stato accompagnato in caserma in stato di arresto per rapina ed omicidio stradale.