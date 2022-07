Schianto nella notte, moto esce di strada: ferita una coppia 

È di due feriti il bilancio dell'incidente avvenuto nella tarda serata di sabato in località Le Melette di Gallio. Una moto con una coppia a bordo, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, è uscita di strada dopo aver centrato un ostacolo sulla carreggiata. Il mezzo è finito sull'asfalto assieme ai due motociclisti. A causa dello schianto il conducente ha riportato un grave trauma cranico ed è stato portato all'ospedale di Trento in codice rosso dall'elisoccorso. La ragazza, che era sul posto del passeggero, è stata portata in ospedale a Vicenza in codice giallo.