Camionista perde il controllo del mezzo, invade la corsia e finisce nella scarpata

Nella mattinata di lunedì, intorno alle 11, un autoarticolato stava percorrendo via Rivona del Comune di Cogollo del Cengio con direzione Arsiero. Arrivato in prossimità di una semi curva, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando ad invadere completamente la corsia opposta di marcia per poi abbattere il guard rail e finire con la parte anteriore sulla scarpata.

Sul posto sono intervenute due pattuglie del Consorzio Polizia locale Alto Vicentino di Schio per il rilievo dell'incidente, i Vigili del fuoco, due mezzi pesanti di una ditta privata per il sollevamento e la rimozione del mezzo pesante, personale di Vi.abilità per il ripristino del guard-rail. Il traffico è stato deviato nelle vie laterali già dalle ore 13.