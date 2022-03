Schianto sul Costo, due auto coinvolte e altrettanti feriti

Domenica pomeriggio, intorno alle 15, un'Audi stava percorrendo la Sp 349 "Costo" in discesa, direzione Piovene Rocchette quando, poco prima dell'ottavo tornante si è scontrata contro VW Golf che proveniva nella direzione opposta e che, per cause in corso di accertamento, aveva invaso l'altra corsia.

A seguito dell'urto la VW Golf ha riportato il distacco della ruota posteriore sinistra, per poi ruotare su sè stessa e strisciare per circa 30 metri sul guard rail, che fortunatamente ha impedito la caduta a valle del veicolo. Conducente e trasportato dell'autovettura Audi sono stati soccorsi dai sanitari del Suem 118, illesi conducente ed occupanti della VW Golf.

Sul posto per i rilievi e regolazione traffico una pattuglia della Polizia locale di Schio ed una del distaccamento di Piovene Rocchette.