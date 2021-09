Cicloturista austriaca travolta da un camion, ricoverata in gravissime condizioni

L'incidente poco dopo le 9 lungo la rotatoria del Mc Donald's a Castelfranco Veneto, lungo via Circonvallazione Ovest. Ferita trasportata in ospedale in elicottero. Traffico in tilt. Rilievi a cura della polizia locale