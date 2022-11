Ciclista investito mentre si reca al campo da calcio

Brutto incidente nel pomeriggio di ieri, venerdì 4 novembre. Da quanto si è potuto ricostruire, un 51enne di Caldogno che si stava recando agli allenamenti del Cresole 80, del quale è collaboratore, sarebbe stato investito da un’auto nelle vicinanze della chiesa di Cresole.

Tempestivo l’intervento del Suem, che ha trasportato in ambulanza l’uomo all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Dalle prime indiscrezioni, le condizioni dell’uomo non sarebbero gravissime, e non sarebbe in pericolo di vita.