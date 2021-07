Schianto tra auto: due feriti

Mercoledì sera, poco dopo le 22, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Pace, incrocio via Bruno Dal Maso a Chiampo per un incidente semi-frontale tra due auto: due feriti lievi.

I pompieri arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i due conducenti venuti fuori autonomamente, sono stati assistiti sul posto dai sanitari del Suem 118.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.