Esce di strada con il furgone e finisce contro un muretto: passeggera in codice rosso

Nel cuore della notte tra venerdì e sabato un piccolo monovolume è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Castelgomberto.

Per cause in corso di accertamento il conducente ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un muretto. I pompieri arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza il luogo ed estratto in collaborazione con il personale del Suem la passeggera, rimasta gravemente ferita.

La donna è stata stabilizzata e trasferita in codice rosso in ospedale. Codice di media gravità per l’altro ferito, pure lui trasferito in ambulanza in Pronto soccorso. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.