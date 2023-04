Schianto tra auto lungo la Sp90, illesi i conducenti

Sabato sera, intorno alle 20, due auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto lungo la SP 90, in via Papa Giovanni XXIII a Cassola.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Bassano del Grappa che hanno messo in sicurezza i mezzi, tra cui un’auto che perdeva benzina, mentre i conducenti sono stati assistiti sul posto dal personale sanitario del Suem.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente.