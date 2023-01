Tir in contromano si schianta contro un furgone: un ferito

Lunedì, poco dopo le 16, i Vigili del fuoco sono intervenuti appena fuori il casello autostradale di Montebello Vicentino per lo scontro frontale tra un furgone e un autoarticolato che ha imboccato contromano la rampa di accesso all’autostrada: ferito l’autista del furgone.

I pompieri arrivati da Lonigo hanno messo in sicurezza i mezzi ed utilizzando cesoie e divaricatori idraulici estratto dal furgone l’autista, rimasto incastrato. Il conducente è stato preso in cura dal personale del Suem e trasferito in ospedale ad Arzignano. Illeso l’autista serbo del Tir. Sul posto la Polstrada la Polizia locale e gli ausiliari di autostrada.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle18.