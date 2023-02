Auto esce di strada e si rovescia su un fianco: ferita la conducente

Incidente stradale poco la mezzanotte di giovedì, in via delle industrie a Cartigliano. Per cause in corso di accertamento, un’auto condotta da una ragazza, è uscita di strada e si è rovesciata.

I pompieri, arrivati da Bassano del Grappa, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre la conducente è stata presa in cura dal personale del Suem 118 e trasferita in pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.