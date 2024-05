Autoarticolato finisce fuori strada, camionista miracolato

Poteva avere conseguenze tragiche l'incidente avvenuto nella mattinata di mercoledì, 22 maggio, intorno alle 10 circa, a Morgano, nel Trevigiano, lungo via Sant'Ambrogio.

Come riporta Trevisotoday un autoarticolato, adibito al trasporto della ghiaia di proprietà dell'azienda padovana Doro Manfredo (ha sede a San Giorgio in Bosco), è uscito di strada rovesciandosi su un fianco, finendo in un fossato.

Il camionista alla guida, un 32enne di Tezze sul Brenta, è riuscito ad uscire sulle proprie gambe e a lanciare l'allarme. A svolgere i rilievi del caso una pattuglia della polizia locale di Istrana. Il traffico è rimasto a lungo bloccato. Per la rimozione del mezzo pesante è giunta un'azienda specializzata. Solo in tarda mattinata la circolazione è tornata regolare.