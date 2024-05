Camion carico di bovini si ribalta, chiusa la A4

Brutto incidente alle prime luce dell'alba di giovedì 23 maggio. Un camion che trasportava 50 bovini, per cause in corso di accertamento si è ribaltato in A4, tra i caselli di Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest.

Il ribaltamento del mezzo ha provocato pesanti disagi al traffico ma anche agli animali, alcuni sono morti altri (una trentina) si sono incamminati lungo l'autostrada.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco, i sanitari del Suem 118 e dei veterinari.

Ancora in corso il recupero del mezzo e degli animali. Intervento dei vigili del fuoco ancora in corso.