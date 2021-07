Schianto tra auto, 74enne finisce la corsa contro un cancello

Venerdì mattina, intorno alle 9, tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto a Calvene.

Secondo le prime informazioni, un 74enne del posto, alla guida di autovettura Suzuki, stava percorrendo la Sp 68 con direzione Caltrano, quando all'altezza di via Bissoli, per cause in corso di accertamento, ha urtato una Peugeot condotta da da un 51enne di Curtarolo che lo precedeva, finendo la corsa in un cortile privato, abbattendo il cancello elettrico. Non solo, dopo l'urto, la Peugeot ha tamponato una Fiat 500 condotta da un 67enne di Calvene.

Per liberare il conducente della Suzuki dalla lamiere, è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco. Il 74enne è stato quindi soccorso dai sanitari del Suem 118 così come il conducente della Fiat 500, entrambi sono stati trasportati in codice giallo, al pronto soccorso di Santorso.

Sul posto due pattuglie della Polizia locale nordest vicentino per i rilievi e la regolazione del traffico.