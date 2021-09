Perde il controllo del mezzo e cade a terra, la moto si schianta contro un autocaravan: ferito un 54enne

Alle 15 di sabato, a Valli del Pasubio, un gruppo di motociclisti di nazionalità tedesca scendeva dal Pian delle Fugazze, dopo un'escursione, con direzione Schio. Giunto all'altezza del rifugio Balasso, per cause in corso di accertamento, il conducente 54enne di un motociclo MV Agusta, ha perso il controllo del veicolo. Il motociclista è caduto sull'asfalto, mentre il motociclo continuava la corsa, scarrocciando, per poi colpire la parte posteriore di un autocaravan che procedeva nella stessa direzione.

A seguito della caduta, il motociclista è stato trasportato da un'ambulanza 118 all'ospedale di Santorso, in codice giallo. Illeso il conducente dell'autocaravan.

Rilievi e regolazione traffico a cura della polizia locale "Alto Vicentino" di Schio.