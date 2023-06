Moto finisce contro un trattore: 26enne in ospedale

Nel pomeriggio di sabato un 26enne di Bolzano Vicentino, alla guida di motociclo Aprilia, stava percorrendo via Bassanese Inferiore con direzione Bassano del Grappa quando, giunto all'altezza dell'accesso ad un appezzamento agricolo, per cause in corso di accertamento, e' finito contro un trattore agricolo che, aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra.

A seguito dell'urto, il motociclista è caduto a terra ed è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 e trasportato all'ospedale di Vicenza in codice giallo.

Sul posto gli agenti della Polizia locale dei distaccamenti di Sandrigo e Monticello Conte Otto del consorzio Nordest Vicentino.