Scontro auto-furgone: ferita una donna

Venerdì, intorno alle 12:30, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Cavour a Brendola per lo scontro tra un furgone e un’auto finita fuoristrada nel fossato: ferita la conducente.

I pompieri arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall’auto la donna alla guida, rimasta incastrata nell’abitacolo.

La donna è stata stabilizzata dai sanitari del Suem 118 e trasferita in ospedale. Illesa la conducente del furgone. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.