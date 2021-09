Tamponamento a catena sulla Nuova Gasparona: tre i feriti

Mercoledì, poco dopo le 12, un'auto stava transitando sulla SP 111 "Nuova Gasparona" con direzione Thiene, quando giunta all'altezza del cavalcavia in corrispondenza dello svincolo per via Delle Monache di Sarcedo, per cause in corso di accertamento, non ha notato che i veicoli che la precedevano erano fermi a causa dei lavori stradali e ha dato vita ad un tamponamento a catena che ha coinvolto altre 4 auto.

A seguito dell'incidente, i conducenti di tre delle autovetture coinvolte, tra i quali il conducente che causava il tamponamento, nonchè uno dei passeggeri dei veicoli, sono stati soccorsi e poi portati al pronto soccorso di Santorso dal personale Suem 118.

Sul posto per i rilievi e la regolazione traffico due pattuglie del Consorzio di Polizia Locale "Nordest Vicentino" di Thiene.