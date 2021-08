Incidente mortale in vacanza: 24enne perde la vita, ferito il fidanzato

L'incidente è avvenuto lo scorso sabato 7 agosto nei boschi vicino al villaggio di Buleti?, nella regione di Banja Luka. A darne notizia sono i quotidiani locali bosniaci i quali mostrano le immagini del quod uscito di strada nei boschi. A perdere la vita è Nikolina Mekti?, 24enne originaria della Bosnia Herzegovina, ma residente a Thiene con la famiglia.

La giovane, dipendente della Clerprem di Carrè, si trovava in vacanza nel paese d'origine della famiglia con il fidanzato Luka, rimasto ferito a seguito dell'incidente.

Per la ragazza non c'è stato nulla da fare mentre il compagno è stato portato in ospedale ma non è in pericolo di vita. I genitori della 24enne sono quindi partiti dall'Alto vicentino alla volta della Bosnia Herzegovina dove si sono svolti già svolti i funerali della giovane.

Tanti i messaggi di cordoglio in ricordo di Nikolina che in Italia aveva vissuto la sua infanzia e adolescenza diplomandosi con ottimi voti in ragioneria e relazioni internazionali per il marketing all’Itet Ceccato e coltivando la passione per il ciclismo.

Oltre alla mamma, il papà e il fidanzato Luka lascia due fratelli più piccoli di lei: Elena e Ale.