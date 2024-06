Moto fuori controllo finisce contro un muro: muore il centauro, miracolata la passeggera

Un motociclista morto sul colpo e una donna che viaggiava con lui rimasta miracolosamente illesa. È il tragico bilancio dell'incidente mortale avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 9 giugno, intorno alle 17.20 circa, a Semonzo di Borso del Grappa, nel Trevigiano.

Come riporta Trevistotoday, una coppia in sella ad una moto, è uscita di strada mentre percorreva via Molinetto e si è schiantata contro un muro. Il mezzo nell'impatto si è distrutto e si è incendiato.

Intervenuti sul luogo della tragedia i Vigili del fuoco, medico e infermieri del Suem 118 e la Polizia stradale che dovranno svolgere i rilievi del caso. La vittima è residente in provincia di Vicenza, in particolare a Bassano, e ha 46 anni.