Auto invade la corsia opposta e fa un frontale con un'altra vettura: sei i feriti

Grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica, poco dopo le 16, circa in via Ponte, lungo la Sr 53, a Bolzano Vicentino.

Una Opel Insigna, condotta da un 64enne di Montecchio Maggiore, per cause in corso di accertamento ha invaso la corsia opposta di marcia andando a schiantarsi frontalmente contro una KIA Rio condotta da un 48enne di Pedemonte che stava procedendo in direzione Treviso.

In entrambi i veicoli erano presenti due passeggeri, oltre ai rispettivi conducenti. Sul posto sono intervenute tre ambulanze per il trasporto dei sei coinvolti al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo di Vicenza.

I rilievi sono stati condotto dalla Polizia locale Nordest Vicentino.