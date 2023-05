Terribile schianto all'alba: muore un 67enne

Due auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto intorno alle 5.20 di domenica a Bolzano Vicentino, all’altezza dello svincolo del casello dell’A31 Vicenza Nord. Uno schianto violentissimo che è costato la morte ad un 67enne.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il conudente di una Chevrolet Cruze si è scontrato frontalmente un un 67enne alla guida di una Toyota Ago. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco sono che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una persona che è stata stabilizzata dai sanitari del Suem e trasferita in ospedale. Niente da fare per il 67enne dichiarato morto dal medico. Sul posto una pattuglia della Polizia di stato che ha deviato il traffico e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.