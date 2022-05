Schianto mortale dopo la serata in disco: la vittima era un giovane calciatore-attore

Stavano rientrando a casa dopo una serata al Liv quando, per cause in corso di accertamento, nel cuore della notte di sabato, l'auto sulla quale viaggiavano ha finito la sua corsa contro un muretto, in viale Asiago, a Bassano.

Per uno dei passeggeri, Giacomo Del Fiacco, 20enne di Nove, non c'è stato nulla da fare. Giacomo viveva a Nove con la famiglia, e tra le sue passioni c'erano il calcio e il cinema.

"Non ti sei mai sottratto alla vita - scrivono in un post i referenti dell'istituto Einaudi di Bassano che il 20enne aveva frequentato - e questo ha fatto sì che incrociare il tuo sguardo nei corridoi della scuola, durante le lezioni, fosse sempre un’occasione. Un’occasione per incontrarti e incontrarci. Sarà il tuo sguardo che custodiremo in noi, come tutte quelle cose belle, sincere e schiette che rendono prezioso ogni incontro".

Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dall'A.C. Nove Stefani Consulting: "Giacomo ha sempre vestito i nostri colori - scrivono sui social i dirigenti della società calcistica - giocava in prestito all'Angarano dove da qualche mese l'aveva raggiunto anche il fratello Leonardo. La società è vicina a chi sta soffrendo per questa tragedia, nel ricordo di un ragazzo solare che rimarrà nei cuori e nella memoria di tutti noi".

Una morte difficile da accettare soprattutto per la mamma Sabrina, il papà Gianluca, il fratello maggiore Leonardo e due fratelli minori.