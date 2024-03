Schianto tra auto: una rimane su due ruote

Venerdì, poco dopo le 19, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Ca’ Baroncello a Bassano del Grappa, nell’incrocio appena fuori la sede di servizio, per un’auto finita con le ruote del lato sx sopra un’altra auto: illesi i conducenti.

I pompieri accorsi nell’immediatezza, hanno stabilizzato l’auto a rischio rovesciamento ed estratto il conducente in sicurezza. L’uomo illeso è stato assistito dal personale del Suem accorso sul posto. Illeso anche l’altro automobilista.

La Polizia stradale e la Polizia locale hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi.