Auto esce di strada e finisce nel fosso: ferito 52enne

Martedì sera, intorno alle 20, i Vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP8 in via Rampezzana a Barbarano Vicentino per un’auto finita nel fossato di scolo a bordo strada, dopo la perdita di controllo del conducente rimasto ferito.

I pompieri arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza l’auto e collaborato con il personale del Suem 118 al soccorso dell’autista 52enne, il quale è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in ospedale. Sul sposto i carabinieri.

Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.