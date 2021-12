Mezzo pesante con trasporto eccezionale si ribalta, illeso l'autista: strada bloccata

Martedì mattina, poco prima delle 6, un mezzo pesante con trasporto eccezionale è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto lungo la Sp 8, all'altezza di Barbarano Mossano, nei pressi della rotatoria del caseificio.

Il mezzo trasportava 4 travi di cemento lunghe 25 metri, del peso di 160 quintali ciascuna. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo e per il recupero delle travi. Illeso l'autista.

La strada che porta a Lonigo è al momento bloccata. Sul posto i carabinieri.