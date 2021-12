Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: ferito il conducente

Lunedì sera, intorno alle 23, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Barbarano Mossano per la fuoriuscita autonoma di un'auto in via Capitello.

Il conducente, rimasto incastrato tra le lamiere, è stato estratto dai pompieri e affidato alle cure dei sanitari del Suem 118 che lo hanno poi trasferito in ospedale. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri.