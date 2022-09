Auto investe sulle strisce una bambina di 11 anni: è grave in ospedale

Alle 16:45 di mercoledì 21 settembre, a Breganze, un uomo 49enne del posto, alla guida di autovettura Opel Corsa, stava percorrendo via Don Battistella con direzione Sandrigo quando all'altezza dell'attraversamento pedonale in corrispondenza del civico 73, per cause in corso di accertamento, ha investito una bambina di 11 anni, di nazionalità cinese che stava attraversando a piedi, la carreggiata da ovest verso est.

La giovane è stata sbalzata in avanti rovinando sull'asfalto. A seguito di un grave trauma cranico, si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato la bambina in codice rosso all'ospedale di Vicenza.

Rilievi del sinistro a cura di 3 pattuglie della polizia locale nordest vicentino.