Automobilista 92enne travolge tre ragazzi in moto, muore un 16enne vicentino

È morto nella mattinata di oggi, 29 gennaio, al Ca' Foncello di Treviso uno dei tre motociclisti, Thimoty Dal Bello, 16enne di Casella d'Asolo ma originario di Bassano del Grappa, rimasti feriti nell'incidente avvenuto ieri, 29 gennaio, a Pagnano d'Asolo lungo la Schiavonesca Marosticana, all'altezza della rotatoria nei pressi della Fornace.

Come riporta Trevisotoday, Lo schianto è costato la vita ad un 92enne di Venegazzù di Volpago del Montello (viveva in via Isonzo), Angelo Fantato: il pensionato, probabilmente a causa di un malore, ha perso il controllo della sua auto, una Citroen Berlingo su cui viaggiava al suo fianco anche la moglie disabile. Il veicolo che procedeva da Casella d'Asolo in direzione di Fonte ha attraversato la rotatoria travolgendo tre ragazzi della zona che stavano viaggiando in sella alle loro moto e scooter e ha poi finito la sua corsa fuori strada, nel fossato al centro del rondò.

L'anziano è morto sul colpo e a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione a cui è stato sottoposto da parte di medici e infermieri del Suem 118 mentre i tre ragazzi sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco Veneto. A Pagnano sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi di legge. Alcune ore dopo il ricovero le condizioni del 16enne, inizialmente sotto controllo (non aveva mai perso conoscenza) si sono aggravate, tanto da costringere i medici al trasferimento all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove è stato ricoverato in ambiente intensivo ed è poi deceduto alcune ore dopo. Fatate potrebbe essere stato il trauma cranico ma è probabile che la Procura di Treviso decida di svolgere un esame autoptico per stabile le cause della morte.