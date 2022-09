Autocisterna del latte si ribalta, ferito il conducente

Alle 10:30 di oggi, lunedì 26 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Breganzina, in località Mason a Colceresa, per un autoarticolato cisterna del latte finito rovesciato nell’affrontare la rotatoria. Nell’incidente è rimasto ferito il conducente.

I pompieri, arrivati da Vicenza e successivamente da Bassano del Grappa, prima impegnati su un altro intervento, hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre l’autista venuto fuori autonomamente è stato preso in cura dal personale del Suem e trasferito in ospedale. Il carico del latte è stato travasato su un altro camion cisterna fatto arrivare sul posto.

Sul posto la polizia stradale per deviare il traffico e i tecnici di sicurezza ambiente per lo sversamento di parte del gasolio dal serbatoio. Dopo circa due ore l’arrivo del soccorso stradale con due autogrù per il recupero del mezzo. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 13 circa.