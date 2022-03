Autobus investe 21enne davanti alla scuola

Martedì mattina alle 7:30 circa in via San Tommaso d’Aquino a Bassano, nei pressi del centro studi liceo scientifico Da Ponte, un autobus di linea ha investito, per cause in corso di accertamenti, C.P. nato Bassano nel 2001.

Soccorso da un'ambulanza del Suem 118, il giovane è stato condotto presso l’ospedale di Vicenza dove, una volta giunto, ha firmato le dimissioni volontarie e si è allontanato.