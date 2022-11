Auto si ribalta in mezzo alla strada, intervengono i pompieri

Un sinistro che avrebbe potuto concludersi in una maniera decisamente peggiore. Verso le 9:30 di oggi, domenica 6 novembre, in viale Crispi a Vicenza, un’auto si è capovolata autonomamente, finendo in mezzo alla carreggiata, sembrerebbe a causa di un problema meccanico.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, la polizia locale e il personale del Suem. L’autista, leggermente ferito, è stato affidato alle cure dei sanitari.