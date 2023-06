Auto si ribalta in autostrada, ferito il conducente

Schianto nella notte tra venerdì e sabato - verso le 2:45 - lungo la Valdastico, nei pressi del casello di Vicenza Nord, direzione Piovene. Per motivi in corso di accertamento un automobilista è uscito autonomamente di strada e la sua vettura si è ribaltata.

Sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem che ha soccorso l'uomo alla guida dell'auto, rimasto ferito, e lo ha trasportato in ospedale in codice rosso. L'automobilista è stato poi portato all'ospedale di Verona, in codice giallo, dove si trova attualmente ricoverato in reparto. Non sarebbe in pericolo di vita.