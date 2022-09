Auto si ribalta, tre giovani feriti

Alle 7:15 di oggi, sabato 24 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Vallazza, a Scaldaferro di Pozzoleone, per un’auto finita rovesciata dopo la perdita di controllo del conducente, che ha prima impattato contro un platano. Sono tre i feriti.

I vigili del fuoco, arrivati da Bassano del Grappa, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre i tre giovani che erano a bordo dell’auto sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem. Due dei tre feriti trasferiti in ambulanza in pronto soccorso a Vicenza per ulteriori controlli. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 9.