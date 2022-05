Schianto nella notte, finisce con l'auto contro il passo carraio: in ospedale un 20enne

Alle 4 di sabato mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Raffaello a Thiene per un’auto finita contro un passo carraio e dei contatori del gas metano danneggiandoli: ferito un giovane. I pompieri arrivati dal locale distaccamento volontario e da Schio, hanno messo in sicurezza l’Opel Corsa e tamponato la perdita di metano dai contatori fino all’intervento dei tecnici della rete gas. Il giovane 20enne è stato assistito dal personale del Suem e trasferito in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate subito dopo l’alba.