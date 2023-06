Schianto nella notte, l'auto finisce addosso a un muretto: gravissimi tre giovani

Terribile schianto nella notte tra il 2 e il 3 giugno in via Brega a Rosà. Il bilancio dell'incidente è di tre giovani finiti in ospedale in codice rosso: per uno di loro, un 19enne di Tezze sul Brenta, è stato necessario il ricovero in terapia intensiva con una prognosi riservata al San Bortolo di Vicenza. Gli altri due, un ventenne sempre di Tezze, alla guida di una Bmw serie 1 e l'altro passeggero, un 18enne dello stesso paese, sono finiti al San Bassiano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi dell'incidente e le ambulanze del 118. L'allarme è partito dai residenti svegliati da un botto fortissimo proveniente dalla strada. Secondo i primi accertamenti il giovane alla guida dell'auto sarebbe sbandato, per cause ancora in corso di accertamento, finendo addosso al muretto di una casa.