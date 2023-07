In vacanza in Serbia dopo la maturità, 19enne muore in un incidente stradale

Era tornato nel paese d'origine dei genitori, la Serbia, per una vacanza dopo gli esami di maturità e ha trovato la morte. La vittima, Aleksandar Zivanovic nato nel 2003, aveva appena conseguito il diploma di ragioneria all'Istituto Masotto di Noventa Vicentina. La tragedia, come riporta il giornale serbo "Informer", si è consumata verso le 18 del 12 luglio. Il giovane vicentino, che abitava a Pojana Maggiore con i famigliari, era in moto come passeggero assieme a un amico (D.P. le iniziali) quando - per motivi in corso di accertamento - la moto si è ribaltata. La caduta si è rivelata fatale per Aleksandar, che sarebbe deceduto sul colpo per le ferite riportate, probabilmente un letale trauma cranico. L'incidente è avvenuto sulle strade di Mosna, villaggio di Majdanpek vicino a Donji Milanovac.

La notizia ha lasciato nello sconforto amici e compagni di scuola dello studente, con messaggi di dolere sul profilo Instagram del ragazzo.