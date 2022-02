L'auto scivola sul ghiaccio e si capovolge fuoristrada, ferita un'anziana

Alle ore 9 di martedì i vigili del fuoco sono in tervenuti in via Morar ad Asiago per un’auto finita rovesciata fuoristrada: ferita un’anziana.

La donna nell’affrontare una curva ha trovato una formazione anomala di ghiaccio e ha perso il controllo dell’auto. I pompieri arrivati dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza la vettura ed estratto la donna, 82enne, rimasta incastrata nell’abitacolo della Fiat 600 capovolta. la donna è stata stabilizzata dal personale del SUEM e trasferita in ospedale.

Sul posto la polizia locale per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.