Perde il controllo dell'auto e si ribalta fuori strada, feriti conducente e passeggero

Nella notte tra domenica e lunedì, verso le 1, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Caserette a Castelgomberto per un’auto finita rovesciata dopo la perdita di controllo da parte del conducente, rimasto ferito insieme a un passeggero.

La squadra dei vigili del fuoco accorsa da Arzignano, ha messo in sicurezza l’auto, mentre i due giovani rimasti feriti sono riusciti a venire fuori autonomamente. I due giovani sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem, stabilizzati e trasferiti con un codice di media gravità in ospedale.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.