Auto con 4 minori a bordo si rovescia: ferita la mamma e un bambino 

Alle 15:40 di lunedì i vigili del fuoco sono intervenuti in via Giuseppe Roi a Montegalda nei pressi della rotatoria per un’auto finita rovesciata, dopo la perdita di controllo da parte della conducente rimasta ferita, che viaggiava con 4 bambini, di cui uno portato in ospedale per controlli, illesi gli altri 3.

I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza la Ford tourneo custom ribaltata su un fianco ed estratto la donna, che è stata presa in cura dal personale del SUEM per essere stabilizzata e trasferita in ospedale in ambulanza. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.