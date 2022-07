Sperona un motociclista e fugge, automobilista rintracciato: ricoverato il centauro 

Sperona un biker e poi fugge, ma l'investitore viene rintracciato poco dopo anche grazie all'aiuto di altri motociclisti. È accaduto verso le 8:20 di domenica sulla variante Thiene-Schio, Il conducente un Yamaha stava percorrendo la 384 proveniente da Santorso con direzione Vicenza. Giunto in prossimità della rotatoria con via Cappuccini, il motociclista ha rallentato a causa della colonna e, per cause in corso di accertamento, è stato tamponato dalla Kia che lo seguiva.

A seguito dell'urto il motociclista è stato sbalzato sull'asfalto, per poi essere presumibilmente arrotato dall'autovettura investitrice, che si dava alla fuga. Il motociclo è stato sbalzato sul terreno agricolo al lato destro della carreggiata. Grazie alla testimonianza di altri motociclisti, che hanno subito prestato soccorso e a elementi oggettivi rinvenuti sul posto, la polizia locale è risalita all'identità del proprietario dell'autovettura. L'uomo è stato rintracciato da una pattuglia della Nevi dopo circa 15 minuti, nella sua abitazione di Malo. L'autovettura coinvolta nel sinistro era all'interno del cortile privato dell'abitazione. L'uomo è stato accompagnato in comando per accertamenti. Il motociclista, comunque cosciente, è stato trasportato dal 118 al Pronto Soccorso dell'ospedale di Santorso in codice rosso. Rilievi e regolazione del traffico a cura della polizia locale Nordest Vicentino.