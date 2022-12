Ragazzina 15enne investita da un'auto: è grave in ospedale

È in rianimazione all'ospedale di Vicenza la vittima di un'incidente avvenuto nella mattinata di giovedì in via Roma a Longare. Un'auto, per cause in corso di accertamento, ha investito una ragazzina di 15 anni che si stava recando a scuola a piedi.

Sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem 118, che ha trasportato la giovane al San Bortolo in codice rosso, i carabinieri di Torri di Quartesolo per i rilievi e la polizia locale di Longare per la gestione della viabilità. La strada è rimasta chiusa fino alla fine delle operazioni delle forze dell'ordine.