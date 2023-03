Auto investe due pedoni sul marciapiede

Un ,mancato incidente tra due auto ha coinvolto anche due pedoni che si trovano sul marciapiede. L'incidente è avvenuto verso le 11:30 di lunedì in via Colombo a Valdagno, vicino all'incrocio con via Galvani.

Secondo una prima ricostruzione l'automobilista di una Fiat Punto, per motivi in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo dall'auto per evitare lo schianto con un'altra vettura, finendo sul marciapiede dove stavano passeggiando due donne. Le due sono state colpite dall'auto e sono state portate in ospedale per accertamenti, ma non sarebbero in gravi condizioni.

Sul posto, oltre al Suem 118, sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale "Valle Agno" per gli accertamenti.