Auto invade marciapiede, attimi di terrore

Attimi di paura, ma per fortuna tutto si è risolto per il meglio. Nella mattina di oggi, martedì 13 settembre, attorno alle 11, a Valdagno, nell’incrocio tra viale Trento e viale Colombo, una Fiat Panda, dopo essersi scontrata con un altro veicolo e per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe impattato contro le recinzioni metalliche, invadendo completamente il marciapiede e causando paura tra i pedoni.

Come conferma la polizia locale Valle Agno, accorsa sul posto assieme a un’ambulanza del Suem, non ci sono state conseguenze negative. Solamente l’autista della Panda è rimasto lievemente ferito, ed è stato trasportato all’ospedale di Valdagno.